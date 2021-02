Memorandum Order No. 51: Utos para mapabilis ang pagkuha ng mga bakuna

Dalawang hadlang sa pagbili ng bakuna ang malalampasan sa paglalabas ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng Memorandum Order No. 51 na magpapabilis sa proseso ng pagkuha ng bakuna. Inaasahan din na mapipirmahan na ang nakabinbin na indemnification bill.

Ang Memorandum Order No. 51, na nilagdaan noong ika-18 ng Pebrero ay nagbibigay ng awtoridad sa National Task Force laban sa COVID-19 (NTF) at Department of Health (DOH) na magbigay ng paunang bayad na hihigit sa 15 porsyento ng kabuuang presyo ng kontrata para sa pagkuha ng mga bakuna.

Nagbibigay din ito ng awtoridad sa mga local government units na magbigay ng paunang bayad na lumalagpas sa 15 porsyento na limitasyon, hangga’t may pahintulot ito ng NTF Chief Implementer, at kung ang kanilang pagbili ay ayon sa mga pamantayan at limitasyong itinakda ng NTF at ng DOH.

Bilang tugon sa mungkahi na maglikha ng indemnity fund, inaprubahan ni Finance Secretary Carlos Dominguez III ang paglalaan ng P500-Million kung saan kukuhanin ang pambayad sa mga taong makakaranas ng malubhang epekto ng bakuna.

Isa ako sa mga umaasa na sa sandaling malagdaan ang indemnity agreement, marami na sa ating mga kababayan ang papayag na mabakunahan para maprotektahan sila laban sa COVID-19. Oras na maisabatas ito magiging madali para sa mga taong makakaranas ng seryosong epekto ng bakuna na makakuha ng kabayaran at hindi na kailangang magsampa ng kaso laban sa tagagawa ng bakuna.

Dahil ang karamihan sa mga bakuna ay nasa emergency use authorization (EUA) phase, hindi masisiguro ng 100 porsyento ang kanilang epekto. Importante na magdagdag ng layer of protection para sa mga taong tatanggap ng bakuna at para sa mga gumagawa ng bakuna.

Ito ang dahilan kung bakit ang tinaguriang ‘no fault indemnification’ ay napakahalagang sugnay na kasama sa pagbili ng bakuna, lalo na para sa mga tagagawa ng bakuna. Dahil karamihan sa mga bakunang gagamitin ngayon ay wala pang commercial use authorization, ang ‘no fault indemnification’ ay magbibigay ng katiyakan at kumpiyansa sa mga tagagawa na ang kanilang kumpanya ay hindi mananagot sa kaso ng masamang epekto. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga tagagawa ng bakuna ang humihingi ng indemnification agreement bago pumirma ng supply agreement.

Ang pagpirma ng indemnity agreement sa mga tagagawa ng bakuna ay isa sa mga pamantayan na inilabas ng COVAX Facility na kailangang sundin ng mga facility participants bago ideliber ang mga bakuna. Sa isang pahayag na ipinalabas ng COVAX Facility noong ika-16 ng Pebrero 2021, hinihiling din nila na magisyu ng regulatory authorization sa paggamit ng bakuna, bukod pa sa pagpirma ng indemnity agreement at pagsusumite ng National Deployment and Vaccination Plan sa COVID-19 platforms na sinuri at napatotohanan ng COVAX.

Malapit na nating matanggap ang ating vaccine allotment mula sa COVAX Facility dahil nakasunod na tayo sa issuance ng EUA para sa mga bakuna mula sa Pfizer at AstraZeneca. Matagal na rin nating naisumite sa COVAX ang ating national vaccine rollout plan.

Sangayon kay NTF Chief Implementer at Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., kasama na sa tripartite agreement sa AstraZeneca ang indemnification agreement habang nakikipag-usap pa rin sila sa country manager ng Pfizer para makagawa ng bilateral agreement ukol sa indemnification clause.

Sa paggawa ng Memorandum Order No. 51 at pagbibigay niya ng prayoridad sa pagpasa ng indemnification bill, ipinapakita ng Pangulo na determinado ang kanyang Administrasyon na bakunahan sa lalong madaling panahon ang mga Pilipino para sa wakas ay mapuksa ang pandemyang COVID-19.