Meme queen na: Jodi ginamit ng DOTr, Ayala

Patok na patok sa social media ang “papunta pa lang tayo sa exciting part” na linya ni Jodi Sta. Maria sa “The Broken Marriage Vow” dahil maski ang Department of Transportation at Ayala Museum ay naki-join na sa trend.

Gumawa sila ng sarili nilang meme para i-promote ang kani-kanilang post gamit ang sikat na linya ni Jodi.

Sa Facebook post ng DOTr, makikita ang mukha ni Jodi bilang si Doc Jill at may caption na “Papunta palang tayo sa exciting part sa public transportation. Your DOTr will continue working until matapos ang mga projects para sa maayos na mobility at connectivity, at mas kumbinyente at kumportableng pamumuhay ng bawat Pilipino.”

Nag-tweet naman ang Ayala Museum ng litrato ni Jose Rizal at ginawan nila ito ng nakakatawang meme gamit ang caption na, “rizal after finishing noli me tangere: ‘papunta pa lang tayo sa exciting part.’”

Kaliwa’t kanan na nga ang mga naglalabasang mga meme ni Jodi bilang si Doc Jill at nakakatuwang makita na pati ang mga malalaking social media page ay nakiki-join sa viral trend. (Dondon Sermino)