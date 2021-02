Melecio humble sa Rookie Draft

Kahit ramdam nang mapapabilang sa top pick si former DLSU Green Archer star Aljun Melecio ay nagpapakumbaba lang ito at hindi pa nagpapakasiguro.

Aniya, sa kabuuang 97 bilang nilang aplikante sa paparating na 2021 PBA Rookie Draft ay maraming matitikas at palaban.

“Hindi ako naniniwala sa sinasabi nila na isa ako sa top point guards sa draft dahil alam ko maraming talent this year, so ayoko isipin na ganoon,” pahayag nito sa naunang ulat.

Pero dahil sa inabot niyang mga papuri ay tiniyak nitong gagawin niya ang lahat upang maisakatuparan ang paniniwala ng madla sa kanyang talento.

“I am more than willing to work on it. I’ll work for my spot,” dagdag pa nito.

Isa si UAAP Season 79 Rookie of the Year Melecio sa bigating prospect ng draft dahil sa nakakabilib nitong galing.

Sa katunayan ay sinakripisyo rin niya ang huling taon sa college basketball sa UAAP nang mag-apply sa paparating na annual draft. (Aivan Episcope)