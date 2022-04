Melai hagulgol sa kundisyon ng ama

Sa likod pala ng mga ngiti ni Melai Cantiveros ay may pinagdadaanan pa lang dagok sa buhay ang “Magandang Buhay” host.

Sa kanyang birthday celebration sa programa, ibinahagi niya na may sakit pala ang kanyang ama kaya naman napagdesisyunan niyang umuwi ng GenSan kasama ang kanyang pamilya para mas maalagaan ang ama.

“Mahirap talaga sa isang anak. Ito ‘yung isa talaga sa mga kinakatakutan natin na mangyari sa buhay natin ‘yung mga magulang natin, hindi ba? Pero masakit mang kuwanin (isipin) ire-ready mo ang sarili mo kasi ipinahiram din sa iyo ni Lord. So dahan-dahanin mong ia-accept,” sabi ni Melai.

“Sa pamilya namin ako talaga ‘yung strong-strong. So laban lang, kasi the more na ipi-feel mo ang sakit mo, the more na dadami siya. Kaya kami sa pamilya, ako pa-strong-strong. Ayaw kong umiyak dito kasi nga makita niya na umiiyak ako, mai-stress na naman siya, kaya ayaw kong umiyak. Puwedeng pa-cut na lang ito. Isa ‘yon sa mga reason,” dugtong na sabi pa ni Melai.

Lubos nga siyang nagpapasalamat sa ABS-CBN, “PBB,” at “Magandang Buhay” dahil pinayagan siyang umuwi muna sa kanila.

Suportado naman siya ng kapwa “Magandang Buhay” hosts na sina Regine Velasquez-Alcasid at Jolina Magdangal sa kanyang desisyon. (Dondon Sermino)