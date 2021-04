Mela diskumpiyado sa UAC Lady Spiker

AMINADO si volleybelle Carmela Tunay na noong una ay hindi siya ganun kakumpiyansa sa bagong team na Unlimited Athletes Club (UAC) Lady Spiker.

Tingin ni former UST Golden Tigress noon ay bitin ang kanilang lakas at hindi uubra ang bagong koponan sa Premier Volleyball League (PVL) dahil bata pa ang kanyang mga kasamahan.

“At first I really didn’t want to set my expectations that high because looking at our lineup, we are young, we don’t have star [player] as compared to the other team,” pag-amin ni Tunay sa Volleyball DNA.

Ngunit nang makasama na niya sa training ang ilan ay biglang nagbago ang ihip ng hangin at kanyang pananaw dahil tingin nito’y kaya nilang makipagsabayan sa iba dahil pursigido ang mga bagets.

“But when I came to work with them since February, nakakatuwa kasi like everyone is so passionate, everyone exerts extra effort and the coaches are also very happy kasi very hands-on,” paliwanag nito. (Aivan Episcope)