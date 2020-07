Mela: Angel bayani

TODO ang pagkabilib ni Philippine SuperLiga (PSL) star Ma. Carmela ‘Mela’ Tunay kay Kapamilya actress Angel Locsin na patuloy na lumalaban para sa ABS-CBN na binigo ng KOngreso sa franchise renewal.

Nitong Sabado, nakiisa si Locsin sa naging noise barrage sa tapat ng Kapamilya compound sa Quezon City.

Ibinahagi ng Petron Blaze Spikers player sa kanyang tweet ang pagkahanga sa beteranang aktres na tinawag pa niyang superhero.

“The greatest role that Angel Locsin have ever played is Angel Locsin. My all-time fave character in this lifetime,” lahad ng 25 taong gulang, may 5-7 na taas na open hitter sa artista.

“Darna must’ve been so proud to be portrayed by an actual, real life superhero! Mahal ka namin Maam @143redangel! ” panapos na mensahe ni Tunay, naghahanda sa pagpapatuloy sa Oktubre nang nakansela noong Marso na 8th PSL Grand Prix 2020 eliminations. (Janiel Abby Toralba)