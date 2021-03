Mel, Flict-G sanib puwersa sa ‘Sarung Banggi’

Sarap pakinggan ng bagong bihis na popular Bicolano folk song na ‘Sarung Banggi’ na collab nina Mel Caluag ng XOXO, at rap royalty Flict-G.

Ang husay na pinaghalo ang traditional kundiman at street-smart rap.

Si Mel Caluag ang kumanta ng Tagalog lyrics, at si Flict-G ang nag-rap, na ang dating nga ay parang nagsasagutan sila, and the result is an amazing blend of two music genres which transcends demographics.

Si Mel ay finalist ng “The Clash” ng GMA 7, at member ng pop group na XOXO. Mapapanood din si Mel sa bagong primetime soap na “Legal Wives” kasama sina Dennis Trillo, Alice Dixson, Andrea Torres, Bianca Umali. Mahilig sa kundiman song si Mel.

Si Flict-G ay miyembro ng noon ng Repablikan Syndicate at co-founding member ng legendary group Shockra: Ang Walong Sumpa. He is also one of Flip Top’s outstanding battle emcees and has several albums up on his sleeve.

‘Sarung Banggi’ the reimagined version is now available in all digital platforms worldwide exclusively distributed by Curve Entertainment Inc. (Dondon Sermino)