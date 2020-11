Meghan Markle nakunan

Binunyag ng misis ni Prince Harry na nakaranas siya ng miscarriage.

Sa opinion article na “The Losses We Share” na inilabas sa The New York Times nitong Miyerkoles, sinabi ng Duchess of Sussex na si Meghan Markle na noong Hulyo siya nakunan.

Ani Markle, nagpakain siya ng mga aso, uminom ng mga vitamin at nagpalit ng diaper ng kanyang anak na si Archie nang makaramdam ng matinding cramp.

“I dropped to the floor. I knew, as I clutched my firstborn child, that I was losing my second,” aniya.

“Hours later, I lay in a hospital bed, holding my husband’s hand. Staring at the cold white walls, my eyes glazed over. I tried to imagine how we’d heal,” dagdag niya.

“Losing a child means carrying an almost unbearable grief, experienced by many but talked about by few.” (IS)