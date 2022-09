Meghan binawalang makita si Queen Elizabeth II

May dahilan kung bakit wala ang asawa ni Prince Harry na si Meghan Markle sa huling sandali ni Queen Elizabeth II sa Balmoral Castle in Scotland.

Na-reveal na sinabihan pala si Harry ni King Charles na hindi welcome si Meghan na dumalo sa Balmoral.

Bumiyahe pa naman sina Harry at Meghan to Scotland pero nakarating sa Duke of Sussex na di raw magandang dalhin niya ang duchess sa mga oras na iyon na dapat lang sa kanilang pamilya.

Obviously, hindi pa rin napapatawad ng Royal Family ang ginawang pagtalikod nina Harry at Meghan sa kanilang royal duties at pinili nilang tumira sa US.

Kaya mag-isa lang na dumating sa Balmoral castle si Harry at ‘di na niya pinagpilitan na isama si Meghan. Una ring umalis si Harry sa Balmoral para katagpuin si Meghan na sa Windsor na lang pumunta.

Dahil sa pagpanaw ni Queen Elizabeth, nagkaroon ng pagbabago sa line of succession to the throne. Makakasama na sa succession line ang mga anak nina Harry at Meghan na sina Archie at Lilibet Diana. (Ruel Mendoza)