Meggie Ochoa direktor ng Jujitsu Int’l Federation

NAKATANGGAP ng mas malaking pagkilala ang Jujitsu fighter na si Margarita ‘Meggie’ Ochoa bagaman hindi ito sa kanyang maigting na pakikipaglaban sa kapwa atleta.

Binigyang-pagkilala ang pagkamatulungin at mabuting kalooban ni Ochoa sa pagtungo nito sa Malmo, Sweden sa ginangap na JJIF Congress.

“Meggie gets another gold here in Malmo but this time it’s off the mats,” sabi ni JJFP secretary general Ferdinand Agustin. “Congratulations on your election to the Ju Jitsu International Federation board. She is the first female ever to be nominated and elected by the JJIF Congress.”

Si Ochoa ay inihalal upang pamunuan ang mahalagang posisyon sa internaysonal na asosasyon bilang Director for Social Responsibility.

Matatandaang si Ochoa ay tumutulong sa kababaihan na nabibiktima ng iba’t ibang uri ng pagsasamantala sa pagsisimula nito ng proyekto at kampanya na ‘Fight to Protect’.