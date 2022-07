Megan super miss na si Mikael

Miss na miss ni Megan Young ang kanyang Mister na si Mikael Daez na ngayon ay nasa South Korea para sa taping ng Running Man Ph nila sa GMA-7.

Nanggaling naman kasi sa 24/7 na magkasama lang sila ngayong pandemic kaya talagang malaking adjustment sa kanila ang magkahiwalay.

Nasa US si Megan at nami-miss din daw niyang ipagtimpla ito ng kape. Pinost niya ang ginawang TikTok video habang inaasar pa niya si Mikael at sinasabihan na, “I’m leaving you.”

Sabi ni Megan, “Pagbigyan niyo na ako please. Sepanx is real right now. Took this a couple of weeks ago before I left for the US. Pa joke joke pa kasi eh! While having coffee alone this morning.

“Na-miss ko ‘yung geeky mornings namin ni Fofo. I miss listening to tech news with him and making coffee for two. But it’s okay… full blast ngayon ss bahay ang Proof album at mga bagong kanta mo Hobi at JK.”

Heaven, Ian kinasasabikan ang pasabog

Puwede sigurong sabihin na “first love never dies’ talaga para kay Direk Lino Cayetano. Ngayong hindi na siya tumakbong muli bilang mayor ng Taguig o kahit anong posisyon nitong nakaraang election, ang showbiz talaga ang very excited siyang balikan.

At sa tatlong taon niyang panunungkulan bilang Mayor, talagang ‘yun naman ang kasagsagan ng pandemic.

At gusto raw niyang magamit ang mga karanasan din niya sa showbiz.

“Ako ay isang Mayor sa panahon ng pandemya. Marami sa mga karanasan ko, sana magamit ko para dito rin sa industriya,” saad niya.

Kahit na Mayor ng Taguig, hindi pa rin talaga masasabing tinalikuran ni Direk Lino ang showbiz. Nagtatag siya ng production company, ang Rein Entertainment which he co-founded with Direk Shugo Praico and Direk Phillip King. Sila ang nag-produce ng mga series tulad ng “Bagman” at “Betcin.”

Bilang producer pa rin si Direk Lino sa kanyang pagbabalik showbiz sa project na pagsasamahan nina Heaven Peralejo at Ian Veneracion. At proud siya kina Heaven at Ian, na ibang-iba nga raw ngayon sa pelikula nila. Sigurado raw na marami ang magugulat kay Heaven. At ngayon pa lang ay marami na nga ang nasasabik sa pasabog ng dalawa.

Pero sigurado, ire-resume ni Direk Lino ang kanyang pagbabalik sa muling pagdidirek.

Si Direk Lino ang director ng original batch ng StarStruck at isa ito sa mga unang project niya.

At kung meron man na gustong makasama at gawan daw ng project si Direk Lino sa GMA, ito ay ang orig batch ng Starstruck na sina Jennylyn Mercado at Mark Herras.

At kung meron daw siyang hindi makakalimutan sa mga ito, “Naalala ko ‘yung mga una naming talks before the elimination na meron dito sisikat. Meron dito in 10, 20 years nasa showbiz pa rin. Marami sa atin dito baka hindi sumikat, mawala sa showbiz. Pero yung importante, ang experience na ‘to, mahulma tayo bilang maging mabuting tao.

“So I think, ‘yun ang hindi ko makakalimutan.”

Rufa Mae masaya kay Andre Paras

Masaya si Rufa Mae Quinto na makatrabahong muli si Direk Rico Gutierrez.

“Nakakatuwa kasi parang 10 years na yata nang huli kong makasama si Direk Rico, Showbiz Central pa yata. So nakakatuwa, e, siya pala ang director. Tito ko rin siya.

“Tapos maganda pa ang project, anniversary pa. So nakakatuwang bumalik sa GMA. Mabibigyan ka pa ng ganito na anniversary show.”

Ipinagmamalaki rin ni Rufa Mae ang effects daw na mapapanood sa episode nilang ito sa DKNLK na kunsaan, kontrabida ang character na ginagampanan niya.

Kasama rin niya dito sina Cai Cortez, Andre Paras, Jo Berry na mga new found friends daw niya sa Kapuso network. Masaya siyang kasama ang mga ito.

Happy nga lang si Rufa Mae na may tatlong show sa GMA. Nandiyan pa ang All Out Sundays at may Tols siya sa GTV. Kaya nilinaw niya ang chika na sa kabila nito, babalik na raw siya ng U.S kunsaan, nando’n ang husband naman niya.

“Hindi naman kasi, ‘di ba, mahirap kumuha ng mga visa-visa. Eh ako, meron na akong working visa all-over kaya ako ang pupunta for GMA Pinoy TT to entertain. May U.S. tour kami sa August hanggang September. Work pero siyempre, yung asawa ko rin, meet & greet, charot! Hahaha!

“Pero pang-Philippines and US na ko,” natatawang sabi pa niya.