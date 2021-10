Megan proud sa peklat, malaking balakang

Dahil sa muling paglantad ni Megan Young ng kanyang bikini photo sa Instagram, inulan ng tanong ang Miss World 2013 dahil sa napansin nilang peklat sa tiyan nito.

Makikita sa photo ang pahabang peklat sa puson ng actress-beauty queen. Mababa ang cut ng suot na string bikini ni Megan kaya madali itong napansin.

Walang alinlangan namang sinagot ni Megan ang tanong ng marami kung ano ang sanhi ng peklat. Sinabi nitong sumailalim siya sa apendectomy procedure.

Hindi rin naman napagdudahang nanganak na ang Kapuso star, lalo’t walang balitang nagbuntis ito.

Anyway, ang punto ng post ni Megan ay para ipakita ang laki o lapad ng kanyang balakang.

“Hungry o Hangry? Kidding aside, this #balakangbabe is ready for ze beach,” sabi ni Megan.

Alawi napagkamalang nanay ni Mona

Sa bagong content sa YouTube, ang “A day with us! New hair”, mapapanood si Ivana Alawi, kasama ang nanay niya, mga kapatid na sina Mona, Hash, Armira na nagpagupit, nagpakulay ng buhok.

Ginaya ni Ivana si Lisa ng Black Pink.

Pero hindi ang tungkol sa bagong hairstyle ni Ivana ang nagpagulat sa lahat, kundi ang kuwentong napagkamalan siyang “nanay” ng bunsong kapatid na si Mona.

Sa gitna ng salu-salo, pinuri ni Ivana ang magandang mukha ng kapatid na si Amira, na Ate niya, pero mas mukha raw siyang haggard.

Sabi ni Mona, laging napagkakamalan ang Kuya Hash niya na tatay niya.

Kuwento naman ni Mona, may pagkakataon na napagkamalan si Ivana na nanay niya. Hindi makapaniwala si Ivana, na panay ang sabi ng ‘never’.

Pero giit ni Mona, may pagkakataon na napagkamalang nanay niya si Ivana sa ibang bansa, dahil lagi silang magdikit.

“Ano, 5 years old nanganak ako?” reaksiyon ni Ivana.

Ariella pinagdamot ang dyowa

Tinanggi ni Ariella Arida na foreigner ang dyowa niya ngayon, kaya madalas siyang nasa abroad.

Sa mediacon ng movie niyang “Sarap Mong Patayin”, kasama sina Kit Thompson, Lassy Marquez, sinabi ni Ariella na Pinoy ang dyowa niya.

Halatang hindi bukas si Ariella na pag-usapan ang kanyang lovelife dahil matipid ang sagot niya sa tanong namin.

Kumpara kay Pia Wurtzbach na nakabalandra ang lovelife sa social media, hindi gustong ibahagi ni Ariella ang personal life sa publiko.

Ang “Sarap Mong Patayin” ay mapapanood sa Vivamax.

Misis ni Chiz namigay ng damit, sapatos

Dahil sa awa, bibigyan ni Heart Evangelista ng sapatos, damit ang babaeng fan na ikakasal sa huwes sa susunod na buwan.

Sabi ni @jjxaxm, “Ms. heart baka may luma ka dress and shoes for civil wedding ko sana next month.”

Tugon agad ni Heart, “What is your size?”

Siyempre, naloka na naman ang mga fan ni Heart sa kabutihan ng puso niya. ‘Yun nga lang, pinutakti na naman siya ng hingi ng mga netizen.

Kim dinaan sa takbo ang anxiety

Inudyukan ni Kim Chiu ang mga netizen, fan na gayahin ang exercise routine niya para hindi atakehin ng anxiety.

Pinoste ni Kim ang ilang larawan niya na tumatakbo. Malalaman sa caption, na ang running exercise ni Kim, ang rason kung bakit hindi siya inaatake ng anxiety.

“Physical strength will get you the start line, but mental strength will get you the finish line. Strong minds leads you to a strong body. You can do it…” sabi ni Kim.

Kasama ni Kim si Xian Lim sa pagktabo, at umabot sila ng 10km.