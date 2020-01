Megan-Mikael kasal tinipid

Isang magandang sorpresa ang bumungad sa mga fan nina Megan Young at Mikael Daez dahil pormal na nilang inanunsyo ang kanilang kasal. Pamilya at malalapit lang na kaibigan ng dalawa ang nakaalam ng kanilang intimate ceremony na ginanap sa Subic.

Nine years na naging magnobyo sina Megan at Mikael at kilala sila sa tawagan nilang ‘Bonez’ at ‘Fofo,’ pati sa mga makukulit at nakatutuwa nilang vlogs tuwing nagta-travel.

Bilib din ang mga fan sa kakaibang singsing ni Megan. Kuwento ni Mikael tungkol dito, “I think my engagement ring to Bonez is a good example of our non-traditional choices. She said she wanted a rock with the color of an iceberg so there ya go,” sabi ni Mikael.

May mga nagtataray lang, bakit parang tinipid ang kasal, eh, sikat na beauty queen daw si Megan, na kauna-unahan ngang Miss World ng Pilipinas, ‘di ba?

Well, wala naman ‘yan sa laki o liit ng kasal, dahil ang mas mahalaga, kasama nila ang mga mahal nila sa buhay ‘no!

Dingdong, Jennylyn nagpakinang sa Dinagyang

Napuno ang Robinsons Place Pavia sa Iloilo City ng good vibes nang maki-fiesta sa kanila sina Dingdong Dantes, Jennylyn Mercado, Rocco Nacino, Jasmine Curtis-Smith, Chariz Solomon, Hailey Mendes, Lucho Ayala, Prince Clemente, Jon Lucas, at Andre Paras. Naghatid-saya nga sila sa Dinagyang Festival.

Hinarana at pinasaya nila ang mga dumalo sa kanilang show at inanyayahan na manood at suportahan ang nalalapit na premiere ng kanilang teleserye.