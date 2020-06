Megan humagulgol, binawalang maglaro ni Mikael

Adik na talaga si Megan Young.

Adik na siya sa paglalaro ng online games. Ipinost ng Mister niya na si Mikael Daez nang humagulgol ito, hindi dahil napaso ang daliri kundi dahil binawalan siyang maglaro muna.

“Ibang klase ang hagulgol ni Bonez and it’s my fault?! Here is the story… As she was brewing coffee, the hot water spilled all over her fingers (hindi ko nakita, baka jinuggling niya yung mainit na tubig). I saw her right away and took her to the shower to run water over her fingers. Hindi pa po siya umiiyak nito. And after a minute or two, I said she can’t play her switch first because her fingers would be raw and it’d be painful. Tapos etong video na ang nangyari…” sabi ni Mikael.

Saka niya sinundan ng mga hashtags namMas masakit hindi makalaro ng switch kesa mapaso, napagalitan pa ako after ng first aid ko at hirap ng life minsan. (Rose Garcia)