PAISTARAN: Megan, Gwen, Queenie, Hillarie, at Catriona, sanib-ganda para sa bagong Miss World PH!

Bigger and better! Ganyan ang bagong sigaw ng pamunuan ng Miss World Philippines, sa pangunguna ng franchise owner and national director nito na si Arnold Vegafria.

At yes, sa presscon pa lang nila, bongga na agad, dahil sanib-puwersa na ang mga magagandang Pinay, sa pangunguna siyempre ni Megan Young, Miss World 2013, kasama sina Gwendoline Ruais, Queenie Rehman, Hillarie Parungao, at Catriona Gray.

Magtutulung-tulong nga sila sa paghulma sa mapipiling Miss World PH 2017.

“I am deeply honored and privileged to have been given this challenge. I am looking forward to continuing our mission of uplifting the image of the Filipina in the global pageant circuit, but even more importantly, it has always been our priority to perpetuate the Miss World Organization’s noble advocacy of Beauty With A Purpose,” sey pa ni Arnold.

At dahil mas pabobonggahin nga ang beauty pageant na ito ngayon, bongga rin siyempre dapat ang korona. At sino ba ang nag-design ng korona? Well, si Megan lang naman, ha!

Sa presscon nga ay emotional si Megan sa pagkukuwento ng mga karanasan niya nung kandidata pa lang siya sa Miss World. Lalo na nu’ng banggitin niya ang mga taong sumuporta sa kanya noon para makamit ang korona.

Kaya ganu’n na lang daw siya ka-all out sa pagtulong sa mga Pinay na makuha ulit ang korona, dahil ramdam niya ang mga pinagdadaanan ng isang kandidata.

Still can't get over this dress by @patriciasantosatelier 💕 #StyledByAdrianne @adrianneconcept 📷 @dookieducay A post shared by Megan Young (@meganbata) on Jun 15, 2017 at 2:45am PDT

Anyway, bukod sa Miss World Philippines crown, tatlong korona pa ang puwedeng mapanalunan ng mga kandidata.

Una na riyan ang Miss Eco Philippines, na ang mananalo ay lalaban sa Alexandria, Egypt on April 2018. Kasunod ang Reina Hispano Americana na ang magwawagi ay lalaban sa Santa Cruz, Bolivia sa November 2017. At pangatlo ang Miss Multinational na lalaban naman sa New Delhi, India sa December 2017.





Siyanga pala, ang Jose Reyes Memorial Medical Center ang beneficiary ngayon ng Miss World Philippines.

Sa mga Pinay na gustong sumali, ang deadline ng application ay sa July 22, 2017. Puwede kayong mag-submit ng documents at photos in person sa Miss World Philippines Secretariat (Suite 507, Taipan Place, F. Ortigas Jr., Ortigas Center), o mag-email lang sa secretariat@missworldphilippines.org.