Megan feeling nanay sa utol ni Mikael

Nasubukan ang parenting skills ng celebrity couple na sina Mikael Daez at Megan Young sa kanilang recent YouTube vlog kung saan bumisita ang nakababatang kapatid ni Mikael na si Alvaro sa kanilang bahay.

January this year ay ginulat ng dalawa ang netizens nang ibahagi nila ang kanilang intimate wedding ceremony sa Subic. Excited naman ang kanilang followers na makita ang future baby nila Megan at Mikael at kung paano ang dalawa bilang magulang.

Sa latest vlog ni Mikael, naatasan ito ng mommy niya na bantayan nila ni Megan ang kapatid. Game na game naman na tinuruan ng dalawa si Alvaro ng ilang Tagalog words habang nagme-merienda at pati na rin ang tamang paghuhugas ng pinggan. Si Alvaro ang pinakabata sa walong magkakapatid at kahit malayo ang agwat ng edad mula sa kanyang big brother na si Mikael, kapansin-pansin pa rin ang closeness ng dalawa.

Habang hindi pa rin napapanood si Mikael sa pinagbibidahang GMA series na ‘Love of my Life’, pinagkakaabalahan nila ni Megan ang pagawa ng YouTube vlogs, podcasts, at streaming ng online games. (Dondon Sermino)