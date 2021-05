Mega COVID vaccination binarahan Nayong Pilipino board yari kay Medialdea

Ipaparating ni Presidential Spokesman Harry Roque kay Executive Secretary Salvador Medialdea ang report na tinututulan umano ng Nayong Pilipino Board ang planong pagtatayo ng mega COVID vaccination facility sa kanilang bakanteng lote sa Entertainment City sa Parañaque City.

Kasunod ito ng ulat na dalawang opisyal ng Nayong Pilipino ang humaharang umano sa planong i-convert bilang pansamantalang walk-in at drive-thru vaccination facility ang bakanteng property kapag naging full blast na ang vaccination program ng gobyerno para sa target na magkaroon ng herd immunity laban sa COVID-19.

Ayon kay Roque, ipaparating niya kay Executive Secretary Salvador Medialdea ang isyu para maaksiyunan kaagad dahil may hurisdiksiyon ito sa mga itinalagang mangasiwa at magpatakbo sa mga government owned and controlled corporations.

“Ipagbibigay-alam ko po ito kay ES as our primus inter pares, and he would still have jurisdiction over trustees of government and controlled corporations,” ani Roque.

Ang planong paggamit sa bakanteng property ng Nayong Pilipino Foundation para maging pansamantalang vaccine center ay ininderso umano mismo nina Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez at Department of Health (DOH) Secretary Franciso Duque III para magtuloy-tuloy ang pagbabakuna sa sandaling dumating na sa bansa ang bulto ng COVID vaccines na binili mula sa iba’t ibang vaccine manufacturers.

Nauna rito ay iniulat sa Bilyonaryo online news na naninindigan umano ang NFP board, partikular sina Lucille Karen E. Malilong-Isberto at Cesar DG. Aljama, na puwede namang ipatayo sa ibang lugar ang vaccination facility katulad sa mga parking garage, stadium at theater.

Wala umanong nakikitang mabigat na dahilan ang NPF board para isakripisyo ang cultural park project nila sa lugar na planong pagtayuan ng temporary walk-in at drive-thru COVID immunization facility para isalba ang buhay ng milyon-milyong Pilipino at ibangon ang naghihingalong ekonomiya sa lalong madaling panahon.

Ang bilyonaryong si Enrique ‘Ricky’ K. Razon, sa pamamagitan ng kanyang ICTSI Foundation, ang nag-alok na popondohan ang pagpapatayo ng mega vaccination center na walang gagastusin ang gobyerno. (Aileen Taliping)