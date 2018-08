Meg buking na may BF; Christian nagkadyowa ng matanda

Buhay na naman ang mga viewer ng Abantelliling online show ng Abante TNT Live dahil napuno ito ng katatawanan.

Game na game nakipag-aktingan ang mga guest na sina Meg Imperial at Christian Bables gaya ng kanilang mga role sa movie, si Meg bilang tomboy sa Abay Babes at bakla naman si Christian as Barbs sa Die Beautiful. Click na click nga sa mga manonood ang usapan ng dalawa na in character talaga.

Nabuking din sa show na may boyfriend ngayon si Meg na isang Fil-Portuguese at si Christian naman nagka-girlfriend nang 13 years older sa kanya.

Naikuwento din ng dalawa na hindi naging madali ang pagpasok nila sa showbiz dumaan din sila sa matinding audition.

Si Christian ay bida sa pelikulang Signal Rock na official entry sa Pista ng Pelikulang Pilipino at kasalukuyang napapanood sa teleseryeng Halik kasama sina Jericho Rosales, Sam Milby, Yen Santos at Yam Concepcion.

Si Meg naman ay kasama sa pelikulang Abay Babes kasama sina Cristine Reyes, Ro­xanne Barcelo, Nathalie Hart at Kylie Verzosa na mapapanood soon.

Mapapanood ang buong interview sa www.tnt.abante.com.ph.