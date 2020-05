Medical plan ihanda sa pagtanggal ng ECQ

Nanawagan ang isang mambabatas sa gobyerno na ihanda ang medical plan sa oras na tanggalin na ang enhanced community quarantine sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa.

“Lifting of the Enhanced Community Quarantine should have corresponding intensified medical solutions otherwise the 2 month lockdown would have been for nothing,” babala ni Assistant Minority Leader at ACT Teachers Rep. France Castro.

Ayon sa mambabatas, higit dalawang buwan nang naka-lockdown ang malaking bahagi ng bansa pero wala pa ring “systematic and comprehensive medical plan” ang administrasyon para labanan ang COVID-19.

Aniya, para maging epektibo ang ECQ, dapat ay sabayan ito ng mabilisang mass testing, systematic contact tracing at sapat na isolation at quarantine facilities para lubusang mapigil ang pagkalat ng virus.

“If the Duterte administration continues its snail-paced testing, contact tracing, inadequate isolation and quarantine facilities, the 9 weeks of ECQ would have been for nothing while prematurely lifting the ECQ without these vital measures in place, might only make things worse.”babala pa ng mambabatas.