Medical marijuana aprub kay Digong

BUKAS ang Malacañang sa mungkahing gamitin amg marijuana bilang gamot.

Tugon ito ng Palasyo sa plano ng ilang mambabatas na buhayin ang panukalang batas para sa medical marijuana matapos magbiro si Pa­ngulong Rodrigo Duterte na gumamit siya nito para manatiling gising sa sunod-sunod na pulong sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na nagbigay na ng posisyon si Pangulong Duterte sa medical marijuana at pabor ito, basta siguradong gagamitin ito bilang gamot.

“President has already made a statement on that prior. He said, for purposes of medicine to heal, he is in favor. But not for use either than that,” ani Panelo.

Dahil sa biro ng Pangulo ay nabuhay ang kagustuhan ng ilang senador at kongresista na isulong ang panukalang batas sa medical marijuana.

Sinabi ni Panelo na sa Canada ay ligal na ang paggamit ng marijuana bilang gamot at gayundin sa ilang estado sa Estados Unidos.

Kasabay nito, pinuna naman ni Panelo ang mga kritiko ni Pangulong Duterte matapos itong magbiro na nag-marijuana ito para manatiling gising sa mga sunod-sunod na pulong sa ASEAN summit.

Sinabi ni Panelo na dapat din gamitin ang sentido kumon paminsan-minsan dahil ang pagbibiro ay ginagawa para tumawa ang mga tao.

Alam naman aniya ng publiko na hindi stimulant o panggising ang marijuana kaya nagtawanan ang mga bisita sa Malacañang.

“He crack jokes to make people laugh, to lighten a situation. Ang problema kasi ‘yung iba eh nagha­hanap ng maibabato sa Presidente.