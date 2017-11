Medialdea, Tugade, 3 pa sabit sa P836M driver’s license anomaly

Hiniling ni ACTS OFW party-list Rep. Aniceto Bertiz sa Supreme Court (SC) na ipatigil ang P836 milyong dri­ver’s license card project ng Land Transportation dahil sa maanomalyang bidding nito na labag sa Government Procurement Reform Act.

Kabilang sa mga res­pondent sa inihaing petisyon ng kongresista sa SC sina Executive Secretary Salvador Medialdea, Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade, National Treasurer Rosalia De Leon, Commission on Audit (COA) Chairperson Michael Aguinaldo at LTO chief Edgar Galvante.

Iginiit ni Bertiz na walang alokasyon sa Ge­neral Appropriations Act of 2016 para sa pagbili ng driver’s license cards na may limang taon na expiration.

Binanggit ng mambabatas ang nakasaad sa Article 6, Section 29 (1) ng 1987 Constitution na nagsasabing “no money shall be paid out of the Treasury except in pursuance of an appropriation made by law”.

Dahil dito, dapat aniyang ipatigil ng SC ang implementasyon ng proyekto at ang paniningil sa mga driver gayondin ang paggamit sa pondo ng bayan para ibayad sa mga supplier.

Inihain ni Bertiz ang petisyon matapos i-award ang pagbili ng 8,360,000 piraso ng driver’s license cards sa NEXTIX, Dermalog Identification Systems, at CFP Strategic Transaction Advisors Joint Venture, na naghain ng bids na P829,668,053.55.

Ito ay sa kabila na ang dalawa pang contractor na Kolonwel at AT Pura Venture and Banner Plasticard na lumahok sa bidding ay nag-bid ng P814.32 milyon at P750 million kung saan maliwanag umano na ang naganap na bidding ay paglabag sa Government Procurement Reform Act.