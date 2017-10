Media pinako-cover sa inspeksiyon sa bagahe ng Marawi soldiers

By Betchai Julian

Sa layong maalis na ang pagdududa, hinikayat ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang mga mamamahayag na i-cover ang ginagawang pag-i-inspeksiyon sa mga gamit ng mga sundalong umaalis ng Marawi City.

Ayon kay AFP spokesperson Maj. Gen. Restituto Padilla, ang kanyang mungkahi ay upang maalis na ang agam-agam ng publiko sa paratang ng ilang mga residente na umano’y ninakaw ng ilang sundalo ang mga kagamitang naiwan sa mga inabandonang bahay sa loob ng main battle area sa lungsod.

Inamin ni Padilla na nakalulungkot na napagbibintangan pa ang mga sundalo na nakipaglaban at nagsakripisyo para sa kalayaan ng lungsod.

Gayunman, handa naman ang mga sundalo na sumailalim sa kaukulang imbestigasyon.

Napag-alaman na hindi pinapapayagan ang mga sundalo na makaalis ng Marawi nang hindi dumaraan sa masusing inspeksiyon ang mga kagamitang dala ng mga ito.

“Nakita naman po kamakalawa bago umalis ang mga sundalo ng 1st IB at sa Marines nagkaroon ng open baggages sa harap ng publiko, talaga pong ininspeksiyon ang mga gamit nila at nakita naman po na ang dala nila ay ‘yung mga damit lang nila mula nang dumating sila, mga personal items nila at mga firearms nila,” giit pa ni Padilla.