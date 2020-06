Media ownership bawal sa dual citizen – Defensor

Hindi dapat pinapahintulutang magmay-ari o mangasiwa ng anumang media company sa bansa ang isang tao na may dual citizenship.

Inihayag ito ni Anakalusugan party-list Rep. Mike Defensor Santiago kasunod na rin ng isyu sa citizenship ni ABS-CBN chairman emeritus Gabby Lopez III, na kinukuwestyon kasabay na rin ng pagtalakay ng Kongreso sa panukalang franchise renewal ng Kapamilya network.

“Consistent with the national interest and largely for national security reasons, the Constitution requires 100-percent Filipino ownership of media. The Charter also bans dual allegiance by any Filipino,” ayon kay Defensor.

Bagama’t sang-ayon si Defensor sa constitutional provision ukol at 100% Filipino ownership sa media ay na hindi aniya partikular na ipinagbabawal sa mga dual citizen ang pagmamay-ari o pangangasiwa ng media company ngunit mainaw na ipinahiwatig aniya sa naturang probisyon ang pagbabawal ng ‘dual allegiance’ na nagsasabi na ang isang Pilipino na isa ring citizen ng ibang bansa ay hindi dapat payagan na magmamay-ari o pangasiwaan ang isang media company.

“Imagine a Filipino who is also a Chinese citizen and who owns or runs a television station or a newspaper at this time when the Philippines and China are engaged in a tug-of-war over the West Philippine Sea. Which side he would take? Which country’s interest would he protect?”. Ayon pa kay Defensor.

Ang nasabing sitwasyon aniya ang dahilan kung bakit kinakailangan na 100% Filipino ownership ang mga media company.

Maging sa mga kooperatiba at korporasyon ay inoobliga aniya ang ‘ownership provision’ na dapat ito’y pagmamay-ari at pangangasiwaan ng isang tinatawag na ‘wholly Filipino’.

“For me, wholly-owned means completely, entirely owned by Filipinos. This means that dual citizens cannot be media owners. In fact, if you stretch the interpretation of that provision, the ban would apply to owning even a single share in a media company,” dagdag pa ng kongresista.

Sa pagdinig ng Kamara ay nakumpirmang isang dual citizen si Lopez dahil ipinanganak ito sa Amerika habang mga Pilipino naman ang kanyang mga magulang.

Gayunman, nang tanungin si Lopez kung handa niyang talikuran ang kanyang US citizenship bilang pagtalima sa Konstitusyon at pag-alis ng duda sa kanyang katapatan, tugon naman nitong handa niya ito gawin kung kinakailangan.(Eralyn Prado)