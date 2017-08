Media killings kinondena ng NUJP

Kinondena ng National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) ang pagpatay sa dalawang mamamahayag sa Zamboanga del Sur at Sultan Kudarat.

Nanawagan din ang NUJP para sa agarang imbestigasyon at hustisya sa pinakahuling ‘media killings’sa ilalim ng Duterte administration.

Magkasunod na pinaslang ng riding-in-tandem sina Rudy Alicaway, komentarista ng Radyo ng Bayan Molave (DXPB 016.9khz); at Leo Diaz, reporter ng Radio Mindanao Network (RMN).

Si Alicaway ay pinaslang ng riding-in-tandem habang pauwi ng bahay noong Linggo, Agosto 6 sa Molave, Zamboanga del Sur.

Lunes naman, Agosto 7 nang tadtarin ng bala ng riding in tandem si Leodoro Diaz habang paalis ng bahay nito sa Quirino, Sultan Kudarat.

Ang dalawang kaso ng media killings ay nangyari habang nasa ilalim ng martial law ang buong Mindanao.

Ayon kay Dabet Panelo, secretary general ng NUJP, ang insidente ng media killings ay patunay ng “culture of impunity” o pagsikil sa kalayaan ng pamamahayag sa bansa.