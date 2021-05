MECQ walang konek sa pagbaba ng COVID case

BUMABA ng 11% ang average na bilang ng naitatalang COVID-19 sa nakalipas na pitong araw.

Gayunman, sinabi ng OCTA Research Group na hindi pa nakikita ang epekto nang ipinatupad na modified enhanced community quarantine (MECQ).

Nilinaw ni Dr. Guido David, miyembro ng OCTA na ang biglang pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID noong Mayo 1 ay hindi surge.

“I would clarify that we would not see this as a surge, of course any increase in cases is concerning, if we look at the weekly average in the whole Philippines. The average over the past 7 days is 8,246 — 11% lower than the previous average of 9,253,” ayon kay David.

Ayon sa Department of Health (DOH) naitala ang mga bagong COVID-19 cases mula Abril 25 hanggang Mayo 1.

Sinabi rin ni David na nasa 0.83 na ang reproduction rate sa Metro Manila.

Nabatid na naitala ang 3,144 bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila sa nakalipas na 7 araw na 18% mababa sa nakalipas na linggo na nag-a-average ng 3,337 kaso.

Iginiit din ni David na ang biglaang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay sanhi ng mga late na ulat ng mga testing center.

Malalaman umano sa susunod na linggo ang epekto ng MECQ. (Juliet de Loza-Cudia)