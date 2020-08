MECQ muli sa NCR

Noong ika 2 ng Agosto nagpasya si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na muling isailalim sa modified enhanced community quarantine (MECQ) mula ika 4 ng Agosto ang National Capital Region (NCR) at ang mga lalawigan ng Laguna, Cavite, Rizal, at Bulacan.

Ang pagpasyang iyon ay tugon sa distress call ng mga health workers na nagsasabing ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Pilipinas ay nabibigatan na sa bilang ng mga pasyente na naoospital at sa bilang ng mga health workers na nagkakasakit. Sinabi rin nila na marami sa kanila ang sobrang pagod na at nasisiraan na ng loob dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga taong nahahawa ng COVID-19.

Sa isang liham na ipinadala sa National Task Force Against COVID-19 (NTF) Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr at sa Health Secretaty na si Francisco Duque III, hiniling ng medical community na isailalim mula sa enhanced community quarantine (ECQ) ang Mega Manila mula ika 1 hanggang ika 15 ng Agosto upang muling mapag-aralan ang mahusay na estratehiya laban sa COVID-19.

Bilang tugon, mabilis na nagpulong ang mga kinatawan ng Philippine Medical Association, Philippine Nurses Association, at Philippine Association of Medical Technologists upang talakayin ang mga alalahanin ng medical community sa gitna ng mga hamon ng COVID-19. Ang pulong ay ginanap noong mismong araw kung kailan nagkaroon ng press conference ang medical community.

Dumalo ako sa nasabing pagpupulong kasama sina Secretary Duque, Defense Secretary Delfin Lorenzana, Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, Cabinet Secretary Karlo Nograles, Secretary Galvez, NTF Deputy Chief Implementer Secretary Vivencio Dizon, at iba pang mga opisyal ng pamahalaan.

Matapos ang nasabing paunang pagpupulong, nagtipon ng isa pang pulong si Executive Secretary Salvador Medialdea noong gabi ng Agosto 1 kasama ang mga pangunahing miyembro ng Gabinete. Tinalakay namin ang mga alalahanin ng medical community. Pagkatapos nito agad naming isinumite kay Pangulong Duterte ang mga rekomendasyon. Inirerekumenda na sa halip na isailalim sa ECQ ang NCR at ang mga lalawigan ng Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan ay isailalim na lamang ang mga ito sa MECQ upang mapanatiling bukas ang ilang bahagi ng ekonomiya habang muling nagpapataw ng mas mahihigpit na panuntunan sa quarantine.

Bukod sa pag-apruba ni Pangulong Duterte sa bagong pag-uuri ng kuwarentina para sa NCR at para sa apat na nabanggit na mga probinsya, sumang-ayon din siya sa pagkuha ng karagdagang mga health workers , pati ang enlistment sa Armed Forces of the Philippines at pagtawag sa police reservists sa aktibong tungkulin.

Inanunsyo din na bibigyan ng karagdagang benepisyo ang mga health workers tulad ng risk allowance para sa mga health workiers sa pribadong sektor na gumagamot sa mga pasyente ng COVID-19, P10 hanggang P15,000 para sa bawat health worker na may COVID-19, libreng life insurance, libreng tirahan , libreng transportasyon, at libreng testing.

Upang matiyak ang limitadong pagpupulong ng mga tao habang nasa ilalim ng MECQ, inaprubahan din ang rekomendasyon na mag-isyu ng work at quarantine pass. Maliban dito, and mga local government units at ang COVID-19 CODE Teams ay inatasan na paigtingin ang localized lockdown strategy at ang pagpapatupad ng Oplan Kalinga.

Binigyang diin din na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin para sa minimum health standards at mamamahagi ng dalawampung milyong face masks sa mga mahihirap. Dahil sa isyu ng pagkabigo sa paghahanap at pagbubukod sa mga taong positive sa COVID-19 dahil sa paggamit ng rapid testing, inaprubahan ng Pangulo ang paggamit ng RT-PCR testing bilang gold standard.

Kinikilala nating lahat ang kahalagahan ng mga health workers sa laban nating ito sa COVID-19. Tulad ng sinabi mismo ng Pangulo, alam natin na pagod na sila. Nagpapasalamat tayo kanilang mga sakripisyo. Ang nais nating hilingin ay magkaroon pa sila ng kaunting pasensya. Kung wala kayo, sino pa ang hihingian ng mga tao ng tulong?

Kayong mga minamahal naming health workers ang aming first line of defense laban sa kaaway nating COVID-19. Kayo ang may kasanayan para harapin ang kalaban nating ito. Umaasa kami sa inyo. Kaming mga kawani ng gobyerno ay patuloy na magbibigay ng suporta. Ang patuloy at sama-sama nating pakikipaglaban sa COVID-19 ang tanging paraan para sa kagalingan nating lahat.

Magkakabalikat tayo bilang isang bansa.