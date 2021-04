MECQ buong Mayo sa NCR hahatulan na

NASA pagpapasya ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Di­seases (IATF-EID) kung susundin ang rekomendasyon ng OCTA Research na panatilihin ang modified enhanced community quarantine (MECQ) status sa NCR plus bubble.

Ito ay sa kabila ng bahagyang pagbaba ng COVID cases matapos ang mga ipinatupad na mahigpit na quarantine status sa nakalipas na ilang linggo.

Sa Laging Handa press briefing, sinabi ni Departmenf of Health Undersecretary Rosario Vergeire na pag-uusapan sa pulong sa Martes ang mungkahi ng OCTA.

“Pag-uusapan po iyon at sa Martes ay dedesisyunan ng IATF. Nagkaroon po ng pagpupulong with our data analytics group kasama ang mga eksperto at ipinakita ang mga possible scenario kung tayo ay manatili sa MECQ or mag-shift sa GCQ at kung tayo ay magkakaroon na ng pagluwag sa mga sektor natin,” ani Vergeire.

“Itong sinasabi ng OCTA kasama ‘yan sa mga pinag-uusapan natin. Si­yempre kapag health side ang pinag-usapan gusto natin mas mahigpit na restriction. Pero kailangan din nating tingnan ‘yong ibang sektor. Kasi alam natin na may impact sa health itong ibang sektor na ito,” dagdag ni Vergeire. (Aileen Taliping)