MECQ bentahe sa pagbaba ng COVID – UP expert

Nakatulong sa pagbaba o flattening ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at Calabarzon area ang dalawang linggong pagpapatupad ng modified enhanced community quarantine (MECQ) noong Agosto.

“Meron talagang koneksyon doon ‘yung MECQ. Malaking factor ‘yan kasi noong start ng August nasa 1.5 ‘yung R0 natin. Pataas pa noon. Noong matapos ‘yung MECQ, nasa 1.1 na lang tayo,” ayon kay Dr. Guido David ng UP-OCTA Research team.

Dagdag ni David, bumagsak ng mula 1.5 noong Agosto sa 0.94 noong Setyembre ang reproduction number ( RO) ng kaso ng COVID-19 sa NCR.

Aniya, nangangahulugan ng flattened curve ang RO na mababa sa 1 na siyang naging pagtaya ng kanilang research team noong Agosto.

“Ayun nga ‘yung nangyari kasi kahit nag-general community quarantine (GCQ) tayo tingin natin na-sustain natin ang gains, na-maintain natin ‘yung momentum, yung trajectory ng pababa,” dagdag ni David.

Pinuri rin ni David ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte nang isailalim nito sa MECQ ang Metro Manila ay Calabarzon area mula Agosto 4 hanggang Agosto 18 bilang tugon sa apela ng mga medical frontliner na bigyan sila ng panahon na makapag-pahinga mula sa walang patid na pagtugon sa mga kaso ng COVID-19.

Gayunman, idiniin ni David na hindi naman garantiya na wala ng magiging bagong kaso ng COVID-19 sa bansa kahit nagpa-flat na ang kaso nito.

“Sa ngayon, we’re still seeing 310,000 to 330,000 total cases by the end of September. Bumaba na actually ‘yan,” giit ni David.(Mia Billones)