McDo, Jollibee baka naman

Ilang edisyon na lamang po ang nalalabi para sa pagkakataon na ibinigay sa akin ng tunay na nagmamay-ari ng pitak na ito kung kaya’t ibubuhos ko na po ang aking mga obserbasyon sa mga bagay-bagay na sa tingin ko ay medyo agrabyado ang publiko.

Magandang halimbawa nito ay ang gawain ng mga kilalang fastfood chain na kung ang kanilang katuwiran ang pagbabatayan ay parang napakahirap paniwalaan bagkus ay mahahalatang talagang agrabyado ang kanilang mga parukyano.

Gaya lamang ng ginawa ng McDonald’s na pagtanggal sa kanilang menu ng large fries na kung saan, ang ibinabalitang rason ay ang kakapusan daw ng suplay ng patatas.

Kaya ang nangyari nga ay nagtitiyaga na lamang sa medium size ng kanilang french fries ang mga parukyano na para matugunan ang kanilang pangangailangan sa nabanggit na produkto ay bibili ng maraming regular fries na hahantong din naman ng pagkunsumo nang baka higit pa sa inalis na large fries.

Kung talagang ang totoong dahilan ay ang kawalan ng suplay ng patatas na siyang ginagawang french fries, mali ang sistemang pagtanggal ng large fries dahil yun nga, mas naparami pa ang pagbili ng mga parukyano na dati-rati ay solb na sa isang pakete lamang ng inalis na menu.

Hindi lamang ako sigurado sa pinakahuling presyuhan pero batay sa aking pagtingin sa internet ay nasa P80 ang isang order ng large fries gayung ang nananatiling available na medium fries solo ay P60 kaya talagang agrabyado agrabyado ang mga bitin sa isang order dahil kailangan nilang maglabas ng karagdagan pang P60 para matapatan ang pagkatakam.

Hindi lamang sa french fries ng McDo agrabyado ang mga parukyano dahil bukod dito ay mukhang madalas ding madale ang mga mahihilig sa kape na gaya ng inyong lingkod.

Bagama’t kailangan kong aminin na ang kanilang kape ang isa sa pinakamasarap sa mga ibinebenta ng mga fastfood chain at maging sa mga kilalang coffee shop sa bansa, mayroon palang karagdagang prebilihiyo ang mgas customer na hindi lang nila ipinapaalam.

Alam niyo bang refillable pala ang kanilang 12 ounce na roast coffee?

Ayon sa website na yummy.ph., maaring humirit ng refill ang mga bitin sa isang order sa nabanggit na produkto nang hindi na kailangan pa ng karagdagang bayad kaya makakatipid ka talaga ng P40 pataas ang mga mahihilig sa kape.

Ang dapat lamang daw na gawin ng gustong magpa-refill ay dalhin sa counter ang kanilang resibo bilang katibayan na bumili nga sila ng kape at ang paper cup na pinaglagyan upang dito na rin isalin ang coffee refill.

At para hindi na rin magtampo ang McDo dahil sila lang ang ating pinuna, meron din pong reklamo na lumabas sa Twitter tungkol sa mortal nilang kalaban na Jollibee.

Ayon sa isang Twitter account na Bern the Gemini Jollibee shrunk their pies in half for years then comes back with the original size and called it “large” is peak capitalist panggagago. * orders *”

So ayan na nga po, ano po ba ang solusyon sa mga ganitong situwasyon?

Nagtatanong lang po.