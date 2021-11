McCoy kinilabutan: Elisse ‘nagpabili’ ng Hermes

Maraming humanga kay Elisse Joson sa recent vlog niya na “Can’t Say No to Challenge” dahil nakitang hindi pala “bilmoko” or high maintenance partner si Elisse.

Pina-prank lang pala ni Elisse si McCoy de Leon na ang binili niyang Hermes bag na gustong-gusto niya raw ay si McCoy ang magbabayad bilang part ng can’t say no to challenge nila.

Six digits ang halaga ng bag at kahit mukhang nagulat si McCoy at babayaran daw ng installment, okay sa kanya na siya talaga ang magbayad bilang gift niya sa ina ng anak.

Saka lang sinabi ni Elisse na prank lang at “Hindi talaga budol ‘to, it’s a prank. Nagkatotoo ‘yung prank ko. Hahaha!”

At ultimate budol na raw ni Elisse talaga ‘yun.

Sa isang banda, good vibes silang dalawa, lalo na sa mga follower nila during PBB days pa. Makikita raw talaga ang kasimplehan lang ng mga ito at love talaga ang isa’t isa. (Rose Garcia)