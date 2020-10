MC taxi: Sagot sa kakulangan ng public transport

Nang magdesisyon ang pamahalaan na ituloy ang 1-metro na physical distancing, nanatili sa 25-30% ang kapasidad ng mga public transport: bus, tren, dyip at UV Express. Sa kabila eto ng pagdami ng mga manggagawa at empleyado na pinayagang bumalik sa trabaho sa ilalim ng GCQ. Lalo lang naramdaman ang kakulangan ng masasakyan ng mga namamasukan.

Kaya’t umugong na naman ang panawagan na ibalik ang mga motorcycle (MC) taxi, o habal-habal.

Hindi pinapayagan ng RA 4136 ang motorsiklo bilang pampasada. Pero sa bisa ng resolusyon ng Kongreso, inatasan ang Department of Transportation na gumawa ng pilot run bilang pag-aaral sa paggawa ng batas na gawing legal na ang habal-habal.

Umabot sa 65,000 riders ang lumahok sa pilot run na natapos noong Marso 2020, ilang araw pagkatapos ideklara ang covic-19 community quarantine. Bukod sa tapos na ang pilot run, mahigpit din ang health protocols para sa mga nagsasakay sa motorsiklo: tanging mga APOR at kasama sa bahay ang pinapayagan.

Sa isang panayam sa TV, sinabi ni DOTr Assistant Secretary Goddes Hope Libiran na naging maayos ang resulta ng pilot run sa pamamahala ng MC Taxi TWG (technical working group), at suportado ng TWG ang paggawa ng batas na kikilala sa motorsiklo bilang public transport.

Sa panig ng DOTr, “walang nakikitang problema o iba pang isyu sa pagbabalik ng mga motorcycle taxis sa kalsada, dahil ang mga ito ay magiging tulong din sa ating mga commuters, lalo na ngayong patuloy pa rin ang limitadong paggalaw ng mga pampublikong transportasyon dahil sa mga quarantine measures na isinasagawa, sabi ni Asec Libiran.

Dagdag pa niya, “Wala pong problema kay Secretary Tugade ang pagbabalik sa kalsada ng mga motorcycle taxi, as long as mayroon pong appropriate congress resolution for the conduct of an MC Taxi Pilot Study, at sila po at ang kanilang mga pasahero ay susunod sa mga health and safety guidelines na ise-set ng IATF and NTF.”

Sa ngayon, sumulat na ang Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF) sa Kongreso para maglabas ng kaukulang resolusyon sa pagbabalik ng MC taxi sa kalsada.

“Since natapos na po ‘yung previous pilot run noon buwan ng Marso, there is no longer a pilot run to speak of. So, if there is no Congressional resolution, wala po kaming magiging legal basis sa DOTr to continue the operation of MC Taxis, as the operation of motorcycles for-hire are prohibited under RA 4136. So, ‘yan po yung dahilan, kung kaya po doon sa IATF resolution, nakalagay po doon na ini-endorso ng IATF sa Kongreso ‘yung liham ng mga local chief executives sa Metro Manila, para po ipagpatuloy ng DOTr ‘yung pagkakaroon ng MC pilot study,” ani Asec. Libiran.

Kasama tayo sa mga nananawagan sa mga mambabatas na malapit ang puso sa mga kababayang umaasa sa MC taxi na ilabas sa lalong madaling panahon ang resolusyon. Libu-libong riders ang nag-aabang at naghihintay sa inyo. Lahat sila ay handang sumunod sa anumang patakarang ilalabas ng MC Taxi TWG. Expected rin ang mga bagong health and safety protocols mula sa IATF at NTF, tulad ng cashless payment at sariling helmet ng pasahero.