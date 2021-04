Mayweather vs Paul selyado sa Hunyo 6

KASADO na sa Hunyo 6 ang inaabangang bakbakan nina undefeated boxing champion Floyd Mayweather Jr at YouTuber Logan Paul sa Hard Rock Stadium sa Miami para sa Showtime pay-per-view, anunsiyo nitong Miyerkoles (Manila time).

“Me and Logan Paul will be fighting at Hard Rock Stadium. Mayweather Promotions, Fanmio and Showtime have come together to bring an Epic event!!!” post ni Mayweather sa kanyang Instagram account.

Hindi naman nabanggit sa nasabing exhibition match kung ilang round ang laban.

Magugunita na unang nakatakda ang laban ni Mayweather at Paul noong Pebrero 20 ngunit na-postpone.

Taong 2017 nang namayagpag si Mayweather kontra MMA star Conor McGregor habang nagwagi rin ang 44-year-old boxer noong 2018 laban kay Japanese kickboxing sensation Tenshin Nasukawa sa isa pang exhibition match.

Sa kabilang dako, lugmok naman si Paul nang makatapat si Olajide William Olatunji noong 2019. (JAToralba)