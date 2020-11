Mayweather naging lolo

‘Soon-to-be grandfather’ na si boxing legend Floyd Mayweather Jr. nang mabuntis ang kanyang ‘baby girl’ na si Yaya sa edad na 19.

Kinumpirma mismo ni undefeated boxing champ Mayweather na nagdadalang-tao na ang kanyang dalagang anak sa dyowa niya ngayong rapper na si Kentrell DeSean Gaulden, mas kilala sa bansag na ‘Youngboy never broke again’.

Imbes na sermunan o magalit ang 43-anyos na pro boxer sa kanyang anak at ka-live in ay suporta ang pinaramdam nito.

“I just want the best for my daughter. Always want the best,” pahayag ng pa-lolong si Floyd.

“If that makes her happy, then we’re happy. Me and her mother are happy.” (Aivan Episcope)