Mayweather inismol sa Pacquiao vs Spence

Inalaska ng ilang boxing fan si undefeated boxing champ Floyd Mayweather Jr. ng United States nang ianunsyo ni eight-division world men’s professional boxing titlist Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao ang kanyang bout kontra American Errol Spence Jr. sa August sa Las Vegas, Neavada

Tingin ng mga netizen, matikas pa rin at patuloy na kumakasa sa mga bata ang 42-anyos na Pinoy ring icon habang si Floyd na kinikilalang legend ay pumapatol lang sa isang YouTuber.

“The contrast though. Mayweather be fighting a Youtuber while Pacquiao fights a champion in his prime,” sey ng isang Twitter user mula sa Edinburgh, Scotland na si @LeBrianJake Sabado ng gabi, ilang oras pagkapahayag ng fighting senator sa social medial ng pakikipag-upakan sa World Boxing Council at International Boxing Federation featherweight ruler.

“Pacquiao vs Spence! Manny still going toe to toe with the best in the division!! Mayweather on the other hand is chasing a YouTuber for his hat back!” hirit naman ng isang netizen.

Nakatakda labanan ng 44 na taong-gulang na si Mayweather ang American vlogger lang na si Logan Paul sa June 6 sa isang exhibition fight. (Aivan Denzel Episcope)