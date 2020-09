MayWard inayawan ng sponsor, producer

Nakakaloka ang mga supporter at fan ng MayWard. Ang hilig-hilig magbigay ng mga opinion at bashing nang hindi binabasa o pinanonood ang sinasabi namin sa aming vlog na Ambetable Channel.

To set the record straight, wala kaming binanggit man lang, higit lalo kinumpirmang third party o pinangalanang kung sinong girl na nag-cause ng iskandalo nung kasagsagan ng lockdown.

Ang ibinabalita namin, ay yung nag-back out nilang sponsor na dapat ay nagbigay ng trabaho sa kanila noong summer at magtutuloy-tuloy sanang collaboration partner para naman sa isang show nila.

‘Yun lang ‘yun at kung nanganak ng kung anu-anong istorya nang dahil sa mga tsikang may lokohan at pagtataksil, hindi sa amin nanggaling ang mga yun!

Mga pasaway na millennial supporter na feeling insider at madaming alam, kalokah!!!

As we said, mahal namin ang tandem ng MayWard dahil nakakatuwa sila lalo na si Maymay Entrata.

But the fact remains, merong nag-back-out na sponsor, noong mga time na umano’y meron silang conflict, iskandalo o whatever fake news para sa iba, yun lang!

Nawalan sila ng endorsement at na-shelve ang project nila bilang tandem sila, yun ang pinaka-isyu ng vlog.

Happy na mga basher? (Ambet Nabus)