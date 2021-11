Mayorya sa mga batang Pinoy ‘di makabasa – WB

Lumabas sa World Bank (WB) report, na siyam sa 10 bata sa Pilipinas na edad 10 ay hindi nakababasa.

Tumaas ang “learning poverty” sa Pilipinas o iyong mga hindi nakababasa at hindi naiintindihan ang isang simpleng teksto sa edad na 10 sa 90% dahil sa pandemya, kung saan napilitan ang mga estudyante na sa bahay mag-aral at umasa sa pagsagot ng module, panonood ng telebisyon o pakikinig sa radyo para sa mga aralin.

Sa edad na nabanggit, dapat umanong makapagbasa na ang bata dahil ang pagbabasa ay isang pintuan para sa pag-aaral ng iba pa tulad ng matematika, agham at humanities.

Nadiskubre rin sa WB report na may pamagat na “Remote Learning During COVID-19: Lessons for Today” na as of March 2021, na 20% lamang ng mga kabahayan na may estudyante ang sakop ng distance schooling – na pinakamababang rating, kabilang ang Ethiopia. (Issa Santiago)