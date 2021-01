Mayor Vico naglaan ng P300M sa COVID bakuna

Nakapaglaan na ang lokal na pamahalaan ng Pasig City ng P300 milyon para sa pagbili ng COVID-19 vaccine na ituturok sa mga residente nito.

“Sa ngayon po, nakapaglaan kami ng roughly P300 million para makabili ng mga vaccines. Pero itong figure na ito, maaari pang madagdagan,” sabi ng alkalde sa isang panayam sa radyo.

Dagdag niya, “Basta may FDA approval okay naman po sa ‘min ‘yun. The higher the efficacy mas gusto natin ‘yun, kahit sino naman po siguro.”

“Kung ilan po ang available sa market at kung ilan ang kaya ng budget, gagawin po natin. I assure everyone that we will be very transparent with our procurement process once may presyo na, kung ilan, anong brand,” dagdag niya.

Uunahin aniya ng lungsod sa pagbabakuna ang mga health worker at mga senior citizen.

Samantala, sinabi na rin ng mga lungsod ng Maynila at Makati na nagtabi na rin sila ng pondo para sa pagbabakuna ng mga mamamayan nila. (SDC)