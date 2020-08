Mayor Vico: May 6 na Senior K9 for adoption ang Pasig

Dear FURRever FURRiends:

Tuwang-tuwa ako dahil last Aug 26, 2020, ang International Day of the Dog, marami po akongnakitang post sa Facebook ng mga aso, kasamaang kanilang mga furparents! Nakaka-bless po ito dahil, kahit may Pandemya, binibigyan nilang importansya ang ‘man’s best friend’.

Ang isa sa mga pinakamagandang post na nakitako ay galing kay Mayor Vico Sotto ng Pasig. Ipinamalita niya na may anim na K9 unit sa Pasig na nag-retiro na at kailangan ng FURRever Homes!

Tulad ng mga taong officer, nag-re-retire din ang mga service dogs kapag sila ay senior na.Dahil ang mga asong ito ay may military o police background, hindi sila basta-basta ipinapa-a-adopt kahit kanino.

Ano-ano ang mga requirements para magingisang qualified furparent ng K9?

Unang-una, kailangan niyo ng malakaingespasyo sa bahay na may mataas na pader para hindi makatakas ang aso. Mas maganda kung may garden kayo. Kadalasan, ang mga K9 units ay malalaking aso na hindi babagay sa isangmaliit na condo o apartment.

Kailangan din may kakayahan kayo namagprovide ng sapat na dogfood at taunangbakuna, veterinary care at gamot laban sa uod at garapata. Handa din dapat kayo sa daily walks para ma-ehersisyo ang K9.

Kung may mga maliliit na anak kayo o ibangalaga tulad ng pusa o aso, mag-ingat lang po. May mga K9 unit kasi na trained to attack. Baka masakatan o makagat ng K9 ang inyong mgaanak o ibang alaga.

Ang isa pang requirement sa mga prospective furparents ay ang interview. Titignan nila ang inyong kapabilidad na mag-alaga at mag-maintain ng training ng K9. At kung sakalingmaaprubahan kayo, kailangan niyong magbigayng annual report sa ahensya na kung saaninadopt ang K9 tungkol sa condisyon ng K9 sa ilalim ng inyong pangangalaga.

Anu-ano naman ang mga benepisyo ng pag-adopt ng K9?

Una, magkakaroon ka ng alaga na may million-peso-training! Hindi niyo na kailangan pang turuan ng mga importanteng commands ito dahil malaki nga po ang ginagastos para i-train ang mga bomb and drug sniffing dogs.

Pangalawa, magkakaroon kayo ng isangcompanion, matapang na body guard at exercise partner na magiging palaging tapat sa iyo.

At pangatlo, malaking karangalang ang pagkakataong magbigay ng pagmamahal at aruga sa isang hero dog!

Kung interesado kayong mag-adopt ng senior K9, bumisita sa FB ni Mayor Vico Sotto o sa FB ng Pasig City DRRMO para mag-apply.

Pawfectly Yours,

Joyce

Photos from Mayor Vico Sotto’s Facebook