Mayor Vico guest of honor sa ikalimang taong anibersaryo ng PDMC

Ipagdiriwang ng Pasig Doctors Medical Center ang ikalimang taong anibersaryo nito na may temang: Blessings of Faith, Hope, and Love for the Frontliners and the Community, ngayong araw.

Sisimulan ang aktibidad sa pamamagitan ng isang misa na susundan ng blessing sa bagong molecular laboratory, lactation room, TB DOTS at drive-thru lab ng ospital.

Si Pasig City Mayor Vico Sotto ang guest of honor para sa oath-taking ng 2022-2023 PDMC board members and officers sa pangunguna ni by Dr. Herminio Hernandez, chairperson of the board, at Dr. Mayumi Gillana, hospital president

Samantala, sina Vice Mayor Dodot Jaworski at maybahay nitong si Mikee ang mangunguna sa opening ng PDMCs’ first sports fest.

Si Dr. Gillano ang pormal na magpapakilala sa mga bagong programa ng PDMC bilang bahagi ng foundation day celebration gaya ng Smile Train Cleft Program katuwang ang Smile Train USA.