Mayor Tiangco natutong gupitan sariling buhok habang pandemic

May isang skill na natutuhan si Navotas Mayor Toby Tiangco habang may limitasyon ngayon sa paglabas ng bahay dahil sa coronavirus pandemic.

Ito ay ang paggupit ng kanyang sariling buhok.

“Gupit your own hair challenge, DONE!” tweet ng alkalde kasama ang video ng pagbabawas niya ng buhok gamit ang Flowbee.

“Pwede na ba akong magtayo ng parlor pagkatapos nitong pandemya?” biro niya pa kalakip ang natatawang emoji.

Sa dulo ng video, makikita rin ang mga larawan ng mayor bago at pagkatapos niyang gupitan ang sarili.

“Oks ba? Gumaya at your own risk. :),” caption niya pa.

Nang sabihin naman ng isang netizen na barber shop ang pwede nitong itayo, tugon ni Tiangco, “Mas gusto ko parlor ang buksan kasi both male and female ang customer at mas madami services hehehe.”

Komento pa ng isang netizen, “Buti pa si mayor, natural ang kilay, ganda pa ng shape. Sa totoo lang, sana gurls din para no more kilay problems.”

Pero sagot ng alkalde, “hindi po yan natural. ginugupitan ko po every month and binubunot ko gamit ang tyani (tweezers) yung lampas. sanay na ako less than 5 minutes lang. turuan kita kung gusto mo hehehe.”

Sabi pa ng isang netizen, “Marami ka talaga matutunan during these times Smiling face with open mouth and cold sweatSmiling face with open mouth and cold sweatSmiling face with open mouth and cold sweat astig, Mayor Toby !!”

Ang iba naman ay humingi pa ng tips sa alkalde tungkol sa ginamit nitong produkto. (Riley Cea)