Mayor sinuhulan ng mga bata ni Villar

Maghahain ng kasong technical malversation ang tanggapan ng alkalde ng San Antonio, Nueva Ecija laban sa mga tauhan diumano ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar dahil sa realignment ng pondong inilaan para sa apat na flood mitigation projects ng kagawaran sa kanilang bayan.

Ayon kay Mayor Arvin C. Salonga, kanilang kakasuhan ang mga tauhan ni Villar na pumayag na mailipat ang pondo ng mga nabanggit na proyektong impraistraktura.

Ipinaliwanag ni Salonga na nagkakahalaga ng P155 milyon ang mga nasabing proyekto kabilang ang mga slope protection dikes para sa mga barangay ng Julo, Luyos, Papaya at Santo Cristo.

Ibinunyag pa ni Salonga na nakialam diumano si Congresswoman Magnolia Antonino ng 4th District ng Nueva Ecija para ilipat ang pondo sa mga bayan ng Jaen, San Isidro at San Leonardo kaya naantala ang pagpapagawa ng mga nasabing proyekto.

Isiniwalat pa ng alkalde na sinuhulan diumano siya ng mga tauhan ng DPWH.

“Sinusuhulan ako ng DPWH na itira na lang ang P30M para sa dike sa Brgy. Luyos,” galit na pahayag ni Salonga.

Dahil sa pagka-­antala ng proyekto, na­ngangamba ang alkalde na baka magkaroon ng malawakang pagbaha sa kanilang lugar.

Idinagdag pa ni Salonga na wala namang kahilingan para sa ganoong proyekto ang paglilipatan.

“Bakit ‘yung para sa bayan ko pilit na inaalis ni Antonino? Bakit hindi siya ang lumakad ng mga pondo para sa mga nais pala niya?” ayon pa kay Salonga.

Samantala, sa panayam kagabi ng Abante kay Anna Mae Yu Lamentillo, staff ni Secretary Villar, sinabi nito na walang kapangyarihan ang DPWH para mag-realign ng pondong nakapaloob sa General Appropriations Act (GAA) na inaprubahan ng Kongreso.





Tanging ang Kongreso lamang aniya ang may kapangyarihan na gawin ito.

“Kami ang implementing agency. Nagpo-propose kami pero at the end ang Congress ang mag-a-approve noon,” ayon kay Lamentillo.

“We’ll send you a statement after I receive the copy of the complaint. First time we heard about the accusation,” pahabol pa na text message ni ­Lamentillo sa Abante.