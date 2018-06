Mayor Sara nangampanya sa mga kapitan

MULING pinakaba ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio ang kanyang mga kritiko matapos ihayag sa harap ng mga bagong halal na barangay captain sa kanilang lungsod ang kanya umanong pla­nong pagtakbong senador sa 2019 midterm elections.

Gayunman, agad ni­tong binawi ang kanyang pahayag at sinabing nagbibiro lang siya.

Sa kanyang talum­pati, pabirong sinabi ni Mayor Sara na huwag siyang kalimutan sa 2019 midterm elections, pero hindi para maging senador kundi bilang alkalde pa rin ng Davao City.

“Why would I run for senator if I’m advising you to make plans for your jurisdiction?” ayon kay Mayor Sara.

Matatandaang mala­kas ang ugong na kakandidato sa pagka-senador si Mayor Sara pero inihayag nito na wala siyang planong puma­laot sa mas mataas na puwesto.

Pero kapag aniya nainis siya sa mga kritiko tulad ni Sen. Antonio Trillanes IV ay mawawalan ng slot sa Senado ang ilang kaalyadong dilawan ng senador.