Mayor Sara nagpagamot sa Singapore

Para sa personal health management ang pagpunta ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa Singapore.

Ito ang sinabi ng alkalde matapos kumpirmahin ang napaulat na paglipad niya sa Singapore noong Martes.

Aniya, naka-leave siya mula Abril 6 hanggang Abril 10 at nakakuha ng travel authority mula sa Department of the Interior and Local Government (DILG).

“I am on leave from April 6-10, 2021. I have a travel authority to Singapore from the DILG. The reason is personal health management,” saad niya sa inilabas na pahayag.

Dagdag niya, lahat ng mga protocol para sa pagbabalik niya sa Davao City kabilang na ang swab test at 14 araw na quarantine ay nakaayos na.

Ayon sa ulat, dumating ang alkalde sa Ninoy Aquino Internatio­nal Airport Terminal 2 sakay ng Phi­lippine Airlines flight mula Davao bandang alas-nuwebe ng umaga kamakalawa, Abril 6.

Alas-2:15 ng hapon kasama ang isang anak ay sumakay si Mayor Duterte ng Singapore Airlines flight habang nakasunod ang kanyang assistant at isang Presidential Security Group bodyguard. (Issa ­Santiago)