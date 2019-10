Mayor Sara in pink terno lutang sa papiging ni Emperor Naruhito

AGAW-PANSIN si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa kanyang pagdalo sa court banquet para kay Emperor Naruhito sa Imperial Palace sa Tok­yo, Japan.

Si Mayor Sara ang kumatawan kay Pangulong Rodrigo Duterte matapos mapaaga ang pag-uwi ng Presidente sa bansa dahil sa iniindang sakit sa kanyang likod.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na suot ng alkalde ang isang kulay pink na terno na ginawa ng designer na si Selverio Ang­lacer.

“Mayor Sara was an eye catcher in her pink terno and appeared to be enjoying herself with attendees being arranged and served as sit-down Japanese-style dinner during the banquet,” ani Panelo.

Nagsimula aniya ang court banquet alas-otsohanggang alas-10:00 Martes nang gabi subalit alas-11:00 na nakaalis ang alkalde dahil nakipagkuwentuhan ito sa ilang world leader na dumalo rin sa pagtitipon.

Sinabi pa ni Panelo na nagkaroon din ng pagkakataon si Mayor Sara na makausap sina Emperor Naruhito, asawang si Empress Masako at si Japanese Prime Minister Shinzo Abe.

“The Office of the President wishes to relay its gratitude to Mayor Duterte for stepping up pro­perly and elegantly representing the country in the President’s stead ,” dagdag ni Panelo.

Muling ikakatawan ni Mayor Sara ang Pangulo sa huling aktibidad nito sa Tokyo, partikular ang Prime Minister’s banquet na pangungunahan ni Prime Minister Abe para sa mga inimbitahang head of state at opisyal ng gobyerno. (Aileen Taliping)