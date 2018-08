Mayor Sara handa sa salpukan sa PDP-Laban

Ibinunyag ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio ang nakatakdang pagsapi nina Pampanga Gov. Lilia­ Pineda, Cabi­net Secretary Leoncio Evasco Jr., Cagayan de Oro City Mayor Vicen­te Emano at ang mga Jalosjos sa Zamboang­a del Norte bilang mga bagong miyembro ng bi­nuo ni­yang Hugpong ng Pagbabago (HNP).

Sinabi ni Mayor Inday Sara na nagpapasalamat siya sa tiwala ng mga nabanggit na opisyal sa pakikipag-alyansa sa HNP dahil alam niyang bigatin ang mga ito at subok na ang liderato sa kani-kanilang mga balwarte.

Dagdag ng alkalde, wala silang inilatag na mga kondisyon sa pagsapi nina Pineda, Evasco, Emano at mga Jalosjos kundi ang pagkakapareho ng kanilang mga misyon na lalo pang paunlarin ang kanilang mga nasasakupan.

Dahil sa pagdami ng kanyang miyembro, tiniyak ni Mayor Sara na handa na ang kanyang partido para sa inaaba­ngang pakikipagsalpukan sa PDP-Laban sa Davao region sa susu­nod na taon.

Sa idinaos na mass oath taking ng 6,000 na mga bagong miyembro ng kanyang partido, sinabi ni Mayor Inday Sara na alam niyang nga­yon pa lang ay gumagapang at kumikilos na rin ang PDP-Laban, sa pama­magitan ng pinatalsik na si dating House Speaker Pantaleon Alvarez, para makabuo ng kanilang mga ilalabang kandidato sa Davao del Norte.

“We are preparing for the PDP-Laban to field a full slate,” ayon pa sa alkalde sa gitna ng na­sabing seremonya na isinagawa sa Da­vao del Norte Sports and Tou­rism Complex.