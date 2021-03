Mayor sa Apayao na-COVID

POSITIBO sa coronavirus disease-19 (COVID-19) si Pudtol, Apayao Mayor Hector Pascua, ayon sa Pudtol Municipal Health Office (PMHO).

Ayon sa PMHO, sinabi ni Pascua dumaan siya sa clinical assessment dahil sa mild symptoms ng COVID-19 at kasalukuyang naka-quarantine sa Payanan Temporary Treatment and Monitoring Facility para sa mga pasyente ng nasabing virus.

“You all know me to be active, always on the go. I make sure to personally attend to matters relative to developmental plans and dialogues that concern the municipality and in doing so, I am risking and exposing myself to people coming from different government agencies of different places,” ani Pascua sa official Facebook page ng Pudtol local government unit noong Huwebes ng hapon.

Sa ngayon, ang kanyang opisina (mayor’s office) at buong munisipalidad ng Pudtol ay naka-lockdown habang nagsasagawa ng contact tracing at disinfection.

Samantala, ayon sa alkalde, tinatawagan niya lahat ng taong kanyang nakasalamuha na makipag-ugnayan sa Rural Health Unit Contact Tracing Team at limitahan ang kanilang kilos at magpa-swab test. (Allan Bergonia)