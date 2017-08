Mayor Parojinog, 7 pa, positive sa paraffin test

Nagpositibo sa gun powder nitrate ang nasawing si Ozamiz City Mayor Reynaldo Parojinog Sr. at si Provincial Board Member Octavio Parojinog.

Ayon kay PNP spokesman Chief Supt. Dionardo Carlos, base sa inilabas na resulta ng pagsusuri ng PNP crime laboratory, walo sa 16 na nasawi sa anti drug operation sa compound ng mga Parojinog sa San Roque Lawis, Ozamiz City ay nagpositibo sa paraffin test.

“Positive for paraffin test or gunpowder nitrate si Mayor Reynaldo Parojinog at iba pa nilang kasama. Si Mayor Parojinog, may two gunshot wounds sa chest and face,” wika ni Carlos sa press briefing sa Camp Crame.

(As of posting time) Hindi pa inilalabas ng PNP Crime Laboratory ang pangalan ng mga nagpositibo sa paraffin test maliban kina Mayor Aldong at Board Member Octavio Parojinog.