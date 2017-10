Mayor ni Pacquiao huli sa drug raid

Sinalakay kahapon ng madaling-araw ng mga awtoridad ang baha­y ni Maasim Mayor Anicet­o ‘Jojo’ Lopez sa lalawigan ni Sen. Manny Pacquiao sa Sarangani at nakasamsam dito ng mga shabu, matataas na uri ng armas, pampasabog at iba pang party drugs.

Pasado alas-dos ng madaling-araw nang pasukin ng pinagsanib na pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency­ (PDEA), Philippine National Police-Special Action Force (PNP-SAF) at Philippine Army ang bahay ni Lopez sa Brgy. Lumasal, Maasim pero hindi ito inabutan doon.

Makalipas ang ilang oras matapos umanong makatakas sa raid, sumuko rin si Lopez kay Pacquiao kahapon ng tanghali.

Ayon sa senador, nang malaman niyang nakatakas si Lopez ay agad ­niya itong pinayuhan na su­muko sa mga awtorida­d upang hindi na lumala pa ang sitwasyon.

“When he called up, I advised him to surrender. Dapat niyang harapin ang anumang kasong isasampa laban sa kanya,” sabi ni Pacquiao.

Naghihintay na sa bahay ni Pacquiao sa Genera­l Santos City ang mga tauhan ng PDEA sa pangu­nguna ni Director General Aaron Aquino kaya agad nai-turn over si Lopez.

Hindi kapartido ni Pacquiao si Lopez pero kilala itong tagasuporta ng Pambansang Kamao. Sinabi ng Senador na nakumbinsi niyang sumuko si Lopez dahil kaalyado niya ito sa People’s Champ Movement sa Sarangani.

Inihayag din ni Pacquiao na dapat mabigyan­ ng due process si Lopez­ kahit mabigat ang akusasyon laban sa kanya pero nagbabala rin ito sa iba pang opisyal ng Sarangani na lumayo sa katiwalian at anumang ilegal na aktibidad.

“All the local official­s in my home province knew my stand when it comes to illegal drugs trade and corruption. Once they get embroiled in any illegal activities, they cannot expect help from me. I made it clear from the very start,” sabi ni Pacquiao.

Mahigit kumulang sa P5 milyong halaga ng shabu ang nakumpiska sa bahay ni Lopez.





Ayon sa PDEA chief, nadiskubre din nila ang isang mini shabu laboratory at nakatagpo ng isang ‘green book’, na listahan aniya ng mga panga­lan na kasama ni Lope­z sa ­illegal drug trade, kabilang dito ang mga napatay na sina­ Ozamiz City Reynald­o Parojinog at Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr.

Wala sa narco-list ni Pangulong Rodrig­o Duterte si Lopez pero ­tiniyak ng PDEA chief na kabilang ito sa drug watch list nila.