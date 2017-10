Mayor ni Pacman may ‘green book’ sa drugs

Kasabay nang pagsuk­o ni Maasim, Sarangani Mayor Aniceto Lopez Jr. ay natagpuan din sa bahay nito ang isang ‘green book’ na naglalaman ng mga pangalan ng mga lokal na opisyal at iba pang personalidad na pinaniniwalaang sangkot sa kanyang network sa illegal drug trade.

Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Director General Aaron Aquino, sa bawat pangalan na nakasulat sa ‘green book’ ay mayroong nakalista na halaga.

“It only proves that he is into big-time drug pushing. He is a drug lord,” sabi ni Aquino.

Tumanggi pang ide­talye ni Aquino kung sinu-sino ang mga nakalista sa ‘green book’ pero binanggit nito na kasama dito sina Ozamiz City Mayor Reynaldo Parojinog at Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa Jr. na parehong napatay sa anti-illegal drugs operations ng Philippine National Police.

“Wala siya sa listahan (narco-list ni Pangulong Rodrigo Duterte). ‘Yan ang pinagtataka namin dahil matagal na siyang involved sa droga,” sabi pa ni Aquino.

Samantala, sa pana­yam ng Radio Mindanao Network (RMN) sa asawa ng alkalde na si Haydee Lopez, ipinahayag nito na notebook ng kanilang grade 8 na anak ang ‘green book’ na sinasabi ng PDEA na naglalaman ng mga drug personalities.

Hinamon pa ng ginang ang mga awtoridad na ipakita ang laman ng ‘green book’ para lumabas ang katotohanan.

Sinabi pa nito na hindi kilala ng kanilang pamil­ya ang mga umano’y katransaksyon ni Mayor Lopez katulad ng sinabi ng PDEA chief na sina Parojinog at Espinosa.

Iginiit pa ng ginang na wala sa narco-list ni Pangulong Duterte ang kanyang mister at sinabi pa nito na kaisa pa nga ang alkalde sa programa ng pamahalaan laban sa ilegal na droga.

Binigyang-diin pa nito na hindi sila natatakot sa anumang mangyayari dahil malinis at walang ilegal na gawain ang kanilang pamilya.