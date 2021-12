Mayor na tinarget ng sniper natuluyan

Pumanaw na si Mayor Michael Gutierrez ng Lopez Jaena, Misamis Occidental ilang araw matapos itong barilin ng sniper ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa Tangub City.

“With great sorrow, we announce the loss of our beloved husband, father, and leader, the late Michael Gutierrez,” saad sa post ng anak ni Michael na si Andrea kahapon.

“He was a light in this world, and now, we need to continue shining his light by carrying it within us and on with our own lives,” dagdag pa nito.

Sapul sa kaliwang bahagi ng kanyang panga si Gutierrez habang nasa gitna ng Christmas party noong Disyembre 22, dakong alas-8:45 ng gabi.

Si Gutierrez ay tumatakbong bise gobernador ng nasabing lalawigan para sa 2022 elections.

Dinala pa sa Maynila ang alkalde para isalba ngunit binawian din ng buhay. (MJD)